أمير تبوك يثني على الشؤون الإسلامية
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ورحب سمو أمير المنطقة بوكيل الوزارة , مثنياَ سموه على دور الوزارة بالمنطقة وبرامجها المجتمعية.
تبوك- البلاد
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أمس بمكتبه في الإمارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله بن صالح آل الشيخ بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد بن عبد الحميد السميري.
ورحب سمو أمير المنطقة بوكيل الوزارة , مثنياَ سموه على دور الوزارة بالمنطقة وبرامجها المجتمعية.
من جهته أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لسموه على دعمه لمناشط فرع الوزارة بالمنطقة وبرامجه للقيام بدوره على أكمل وجه.
التصنيف: محليات
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