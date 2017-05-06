أمير تبوك يزف دفعة من جامعة فهد بن سلطان

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تبــوك ــ سعــــد الشهـــــــراني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان, حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس, والدفعة الرابعة من حملة الماجستير للعام الجامعي 1437 /1438هـ، وذلك بمقر الجامعة بتبوك .

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم , بعدها بدأت مسيرة الخريجين البالغ عددهم 355 طالباً و طالبة , في مختلف التخصصات والدرجات العلمية منهم 88 حصلوا على درجة الماجستير , في حين حصل على درجة البكالوريوس 267 طالباً وطالبة .

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب وائل الزهراني بالتناوب مع الطالبة زينب أبو عمه.

وقدم مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان الشكر لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته الحفل ولدعمه الجامعة ، مشيرا إلى أن الجامعة استحدثت بعض التخصصات الجديدة في الدراسات العليا لحاجة المجتمع المحلى.

بعدها ألقى راعي الحفل الأمير فهد بن سلطان كلمة قال فيها :” دائما المشاركة في هذه المناسبات الطيبة فرحة وفخر للإنسان, وهذا اليوم والأيام التي سبقته في كل أنحاء المملكة لتخريج شباب وشابات سيدخلون في معترك الحياة إن شاء الله ويسهمون في نهضة بلادهم أمر يدعو للفخر والاعتزاز والفرحة” .

حضر الحفل وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق أحمد بن مبروك الحجيلي , ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي ,ومديري الإدارات الحكومية.