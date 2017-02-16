أمير جازان يدشن 77 مشروعاً تعليمياً

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جازان- البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، , حفل تدشين 77 مشروعاً تعليمياً جديداً بالمحافظات التابعة للإدارة العامة للتعليم بجازان , بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسي , وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان.

‬‬‬وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي ، كلمة أوضح فيها أن المشروعات الجديدة ستسهم في تحفيز الطلاب والطالبات وتوفير البيئة الجاذبة لهم وفق تنمية وتطوير التعليم في مختلف المجالات ومنها تطوير المباني التعليمية وتوفير التجهيزات اللازمة لها للاستغناء عن المباني المستأجرة متدنية الجودة.

وألقى معالي وزير التعليم كلمة ، شكر فيها سمو أمير منطقة جازان على رعايته حفل تدشين المشروعات التعليمية الجديدة ، وحيا الأبطال البواسل على الشريط الحدودي على ما يقوم به من أعمال بطولية للذود عن الوطن والمقدسات .

وتحدث معاليه ، عن قصة نجاح عنوانها المملكة العربية السعودية وبطلها الملك الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود –رحمه الله- ، حيث دارت عجلة التنمية والبناء وسارت رحلة التطور والاستثمار الناجح في الإنسان وتحققت رؤية المملكة بروح الشباب وحكمة الكبار حتى وصلنا إلى ما نحن عليه ولله الحمد.

وأوضح العيسى أن منطقة جازان تسابق الزمن في كل شيء ، وتشهد اليوم تدشين 77 مشروعا ًجديداً لاستيعاب أكثر 19525 طالباً وطالبة وبتكلفة تزيد عن 650 مليون ريال ، وأنه لا زال هناك 82 مشروعاً مدرسياً يجري تنفيذها وباكتمالها ستنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 10 %.

ثم دشن أمير منطقة جازان المشروعات التعليمية الجديدة. بعد ذلك كرم سموه الجهات التي أسهمت في إنجاز المشروعات التعليمية , وتسلم سموه ومعالي وزير التعليم هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.