أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق

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جازان – إبراهيم عريبي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع غدا الثلاثاء حفل تسليم الجائزة في دورتها الحادية عشرة ، وذلك بفندق راديسون بلو.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن الجائزة حققت العديد من المنجزات بإيجاد وتوفير بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز،

مؤكداً أن الجائزة قد انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة تحفيزا وتقديرا لنجاحاتهم , مبرزا حرص الجائزة على مواكبة التوجه الوطني الرامي لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعنصر البشري بنشر روح الإبداع والإتقان لتكون الأجيال قادرة على مواصلة البناء والمنافسة .

وعبر عن شكره وتقديره لسموه على اهتمامه ودعمه المتواصل للجائزة ورعايته الدائمة لشباب وفتيات المنطقة ورجالاتها الذي تفانوا وأبدعوا في العديد من المجالات خدمة للوطن ولمجتمعاتهم , منوهـًا بجهود أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الإدارة والعطاء الكبير الذي منحوه للجائزة طيلة مسيرتها عبر تحديث وتطوير مجالات الجائزة وآليات الترشح لها واعتماد أعلى معايير التقييم .

وقدم أمين عام الجائزة، التهنئة للفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الحالية ، متمنيا لهم مواصلة تحقيق النجاحات المتميزة في حياتهم العلمية والإبداعية.