أمير جازان يطلع على إنجازات الصحة ويشدد على توفير الرعاية

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جازان – البلاد

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة التقرير السنوي لإنجازات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، وذلك خلال استقبال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي وعددا من منسوبي الصحة.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص واهتمام حكومتنا الرشيدة على توفير الخدمات الصحية وتقديم أفضل الرعاية الطبية للمواطنين بمختلف المناطق ومنها منطقة جازان ، داعياً إلى مضاعفة الجهد والعمل المتواصل لتحقيق الهدف المنشود وتوفير العناية الصحية المتكاملة لأبناء المنطقة بكافة المحافظات والمراكز.

كما استمع سمو الأمير محمد بن ناصر إلى شرح من قبل مدير عام صحة جازان عن ما تضمنه الكتاب الإحصائي المشتمل على توثيق لأبرز الخدمات والأنشطة الصحية التي تمت خلال العام الماضي 2016 م ،

وكذلك توثيق انجازات الفعاليات التوعوية المنفذة خلال مهرجان جازان الشتوي لهذا العام ، والتي بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 21 ألف مستفيد.وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن صحة جازان تعمل على تحقيق كافة الأهداف المناطة بها وتحسين الخدمات وتطويرها في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 التي تتعلق بالخدمات الصحية والسعي إلى تحقيق أعلى المستويات من رضا المستفيدين ،

لافتًا إلى أن الشؤون الصحية استحدثت مؤخرا مؤشرا لقياس أداء الإحصاء والمعلومات بمستشفيات المنطقة وإعداد دورات مساندة لأقسام الإحصاء بالمستشفيات وتفعيل دور الصحة الالكترونية وتدريب وتأهيل موظفين للقيام بهذا الدور . وبين أن عدد المستشفيات بالمنطقة بلغ 21 مستشفىً وعدد مراكز الرعاية الأولية 181 مركزًا ،

كما بلغ عدد الأسرّة بالمستشفيات 2225 سريراً ، إلى جانب الخدمات المقدمة للمراجعين إلى العيادات والطوارىء والمنومين وخدمات الغسيل الكلوي ومكافحة الأمراض المعدية ونواقل المرض وبرنامج التحصين ضد الانفلونزا الموسمية والتطعيمات المنفذة بكافة المراكز ، معربًا عن تقديره لدعم سمو أمير منطقة جازان وتوجيهه لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة .