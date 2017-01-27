أمير جازان يطّلع على مكافحة المخدرات بالمنطقة

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جيزان – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة ، مدير عام فرع إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، العقيد سعد بن محمد جغيلم، وأعضاء فريق عمل فرع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بجازان “نبراس”.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز مهام عمل فريق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مستمعاً لشرح مفصل عن آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الخدمات الأخرى التي تقدمها إدارة مكافحة المخدرات بجازان في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والتوعوية، وغيرها من الأعمال التي تقع في إطار عمل الفرع.

وناقش اللقاء الآليات وبالبرامج التي سيجري عبرها تنفيذ خطة الوقاية من المخدرات بالمنطقة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية عبر عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذ تلك البرامج بصفة دورية ، بعد أن تقوم كل جهة من الجهات المشاركة بإعداد برامج توعوية وثقافة عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والعمل على التوعية بأضرار المخدرات عن طريق كافة وسائل الإعلام والاستفادة من المحافل العامة للتوعية بأضرار المخدرات.

ووجه أمير منطقة جازان بضرورة تفعيل نتائج الملتقي التعريفي الثامن للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس “، الذي نظمته الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان ، بمتابعة واهتمام مباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

ونوه سموه في ختام اللقاء بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة، وخاصة في القطاع الحدودي، وعملها الدائم والبارز على التصدي لعمليات تهريب المخدرات وترويجها التي تفتك بالشباب والمجتمع، مؤكداً أهمية دور الأسرة والمجتمع في محاربة هذه الآفة، والتصدي لها للحفاظ على ومستقبلهم، وتوجيههم لما فيه مصلحة الوطن.

من جانبه عبر مدير عام مكافحة المخدرات بجازان، عن سعادته وكافة زملائه منسوبي الإدارة من دعم ومساندة متابعة متواصلة من قبل سمو أمير المنطقة، سائلاً الله -تعالى- أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.