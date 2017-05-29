أمير حائل يؤكد على التكاتف لخدمة المجتمع

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حائل- البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة صادق التهنئة والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وقال سموه : الكل يبادل القيادة الحكيمة التهاني والولاء والتأييد في كل مساعيها لخدمة الأمة العربية والإسلامية وخدمة أبناء الوطن ونحن ماضون بتكاتفنا وصدق انتمائنا وعملنا المخلص وبكل أمانة للمساهمة في تطوير الوطن من خلال منطقتنا الغالية ومن خلال تكاتف الجميع وسعيهم الدؤوب والعملي نحو خدمة منطقتنا ومجتمعنا على أكمل وجه بإذن الله , معبرا عن شكره للقيادة الحكيمة لاهتمامهم الدائم بتطوير مناطق المملكة ومنها منطقة حائل , مقدما شكره لأهالي المنطقة على مشاعرهم ونبل تعاملهم وتفاعلهم الوطني وتهانيهم الصادقة وما لمسه منهم من عزيمة وحماس لمستقبل المنطقة ونمائها .

جاء ذلك بعد أن استقبل سموه بقصر أجاء جموع المهنئين لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك من مدنين وعسكريين

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسئولين .