أمير حائل يستقبل موظفي الإمارة

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حائل- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة، موظفي إمارة المنطقة اللذين قدموا لسموه التهنئة بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة حائل.

وقد عقد سموه اجتماعاً بالموظفين، وحثهم على مخافة الله في السر والعلن وسرعة إنجاز العمل والدقة، مؤكدا أن المنطقة والإمارة استفادت من خبرة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين .

وقال سموه : من توفيق الله بأن يمكننا جميعا بأن نبني عليها وأن نحقق مستويات أعلى للتنمية وللأداء العملي داخل إمارة المنطقة وفي كافة الإدارات الحكومية”.

وأضاف سموه ” أنه تشرف بأداء القسم أمام ولاة الأمر – حفظهم الله – وأن هذا القسم هو قسم ينسحب أيضا على كل موظف بالإمارة وبالإدارات الحكومية بالمنطقة، وأن الجميع سواسية لديه أمام إحقاق الحق وإقامة العدل وأنه لن يسمح بأي تجاوزات ولا أي تهاون، منوهاً بجهود الجميع خلال الفترة السابقة، حاثاً على بذل المزيد والارتقاء بالأداء.

وسأل سمو أمير المنطقة الله لهذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد كل التوفيق والسؤدد، ولمنطقة حائل وأهلها الكرام كل تقدم ونماء إنه سميع مجيب .