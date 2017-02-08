أمير حائل يستقبل والد وأشقاء شهيد الواجب الشمري

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حائل- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا ، وبحضور صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، ووكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي، كلاً من رئيس مركز دليهان رشيد بن رحيل السويدي، ووالد مقبل بن ثويني الشمري الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي الشيخ ثويني بن فهيد الشمري وأشقاء الشهيد فهد ومحمد ونايف وبدر وقاسم.

وقال سموه : إننا نتلقى العزاء والمواساة جميعاً باستشهاد بطل مخلص للوطن ولقيادة هذه البلاد ولحماية شعبها الوفي، ونسعد بما قدمه من بطولة وشجاعة وإخلاص هو وزملاؤه في الحد الجنوبي وفي كل أرجاء الوطن.

من جانبه رفع والد الشهيد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على الرعاية الكريمة لأبناء الوطن ولجنود الوطن ورجال الأمن واهتمامهم الشامل بذوي شهداء الواجب، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه،

مبيناً أن ابنه استشهد دفاعاً عن الوطن، وقال إن هذا أقل ما نقدمه لوطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة، داعياً الله أن يحفظ الوطن من كل شر وأن يديم أمنه وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي وأن يعيدهم إلى ذويهم سالمين ورافعين راية النصر بإذن الله.