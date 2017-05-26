أمير حائل يكرم الخدمات الاجتماعية ويكافئ الشباب

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حائل – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مبنى الغرفة التجارية بحائل , حفل تخريج متدربي دورتي المهارات المتقدمة لصيانة الجوال والمبيعات لعدد 45 يتيماً, وتخريج دورة تعزيز القيم للأطفال الذي أقامته جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية .

وألقى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل خالد بن علي السيف خلال الحفل المعد بهذه المناسبة, كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة حائل, معرباً عن شكره للرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل من سموه.

بعد ذلك, قُدم عرض مرئي عن معهد أضواء المعرفة للتدريب والتعليم بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية, ثم ألقيت كلمة شركاء النجاح ألقاها بالنيابة عنهم مدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العقيد سلوم بن مسعد النفيعي أعرب فيها عن شكر لسمو أمير منطقة حائل على قربه ودعمه للشباب, موضحا أن عدد من استفاد من المشروع الوطني نبراس بمنطقة حائل 500 متدرب و100 طفل وطفلة .

عقب ذلك ألقى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, كلمة أعلن خلالها تقديم سموه مبلغ ثلاثمائة ألف ريال دعما للشباب الخريجين من هذه الدورة, وقال سموه في كلمة موجهة للشباب : البدايات دوما صعبة ولكن الوطن ككل يراهن عليكم فكونوا خير سفراء بعزمكم وطموحكم لتفتحوا مزيدا من الفرص الأخرى القادمة لأقرانكم الآخرين الذين ينتظرون الفرصة .

وأضاف : أن تقديمي لهذا المبلغ هو بالنيابة عن كل حضور الحفل وكل أبناء المنطقة فلست بأكرمكم ولكن هي مساهمة تحفيزية وسأسلمها للغرفة ليتم توزيعها على هؤلاء الشباب, موجهاً سموه المسؤولين في البنوك كافة ورجال الأعمال للمساهمة بدعم حملة تراحم لإطلاق سراح سجناء الديون المالية.