أمير عسير ونائبه يشيدان بحملة (وطن بلا مخالف)

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أبها – مرعي عسيري

أشاد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, بجهود فريق عمل حملة ” وطن بلا مخالف “, التي تهدف إلى القضاء على مخالفي نظام الإقامة والعمل وتعقب المخالفين لتسوية أوضاعهم بما يسهم في حماية الحدود وأمن وسلامة الوطن وخلوه من المخالفين . جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان الإمارة امس, مستشار معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود اللواء جمعان بن أحمد الغامدي, والوفد المرافق له, بحضور نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن أعمال الفريق الذي يمثل قطاعات وزارة الداخلية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والأهداف التي يسعى الفريق إلى تحقيقها في زيارته للمنطقة بما يضمن إنجاح المهام المناطة به وتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض عمل الحملة, وتهدف إلى منح المخالفين مهلة زمنية لمغادرة الأراضي السعودية بدون توقيع العقوبات عليهم .