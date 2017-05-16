أمير عسير يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني

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أبهـا- البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير, في قاعة الاجتماعات بالإمارة أمس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة عسير لهذا العام 1438 هـ.

واستعرض مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد حزمي بن شلاش السبيعي خلال الاجتماع الذي حضره مديري الجهات الحكومية المعنية أعضاء اللجنة, العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع من أبرزها استعراض توصيات اجتماع اللجنة للعام الماضي 1437هـ وما تم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ, وجاهزية إمكانيات الجهات الحكومية البشرية والآلية وتحديث خططها لتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ, وقيام الجهات المختصة ” الأمانة – الطرق – المياه ” باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول وكذلك مشروعات السدود والجسور والعبارات الخرسانية الصندوقية لدرء مخاطر السيول والأمطار.

وناقش الاجتماع, تفعيل دور لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات لإزالة أي تعديات على الأودية ومجاري السيول, إلى جانب مناقشة تنسيق مشاركة الجمعيات الخيرية في أعمال الإغاثة في الحالات الطارئة, ومناقشة مخاطر نقل وتخزين وتداول المواد الخطرة ” الغاز المسال – المواد البترولية – المواد الكيميائية – المواد المشعة – المتفجرات ” والإجراءات الوقائية المناسبة, بالإضافة إلى التأكيد على اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق في المنشآت ” الصحية – التعليمية- الصناعية ” ورفع درجة الوعي الوقائي لمنسوبيها, وأهمية إجراء التجارب الفرضية لعمليات الإخلاء وتفعيل دور الدفاع الذاتي بهذه الجهات.