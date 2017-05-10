أمير عسير يرعى حفل توسعة الصوامع بخميس مشيط

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أبهـا- مرعي عسيري

رعى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير امس، حفل توسعة صوامع الحبوب بفرع المؤسسة العامة للحبوب في محافظة خميس مشيط، بحضور الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ومحافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط, وذلك في فندق قصر أبها.

وأعرب معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس خلال الحفل عن الشكر لسمو أمير المنطقة ، مشيداً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من دعم المؤسسة العامة للحبوب، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من المشروعات الجديدة والتوسعية في مختلف مناطق المملكة, مشيرا إلى أن المؤسسة دشنت مؤخراً عدداً من الفروع في الخرج وجازان والدمام والأحساء.

وبين المهندس الفارس أن مشروع توسعة صوامع الحبوب بفرع المؤسسة العامة للحبوب في محافظة خميس مشيط، الذي بلغت تكلفة إنشاءه 170 مليون ريال, سيضيف 80 ألف طن لتصبح الطاقة التخزينية للفرع 120 ألف طن بعد أن كانت 40 ألف طن، وبذلك تبلغ الطاقة التخزينية لصوامع المؤسسة في جميع فروعها والبالغة 14 فرعاً 3. 2 ملايين طن.