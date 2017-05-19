أمير عسير يناقش خطة الدفاع المدني ومشاريع السيول

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أبها – مرعي عسيري

ترأس الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة وبحضور نائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز بقاعات الاجتماعات بالإمارة اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة عسير لهذا العام 1438 هـ , بحضور مديري الجهات الحكومية المعنية أعضاء اللجنة .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد حزمي بن شلاش السبيعي عقب الاجتماع أنه تم عرض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع حيث ناقش عدد من المحاور التي جاء من أبرزها : استعراض توصيات اجتماع اللجنة للعام الماضي 1437هـ وما تم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ . وجاهزية امكانيات الجهات الحكومية البشرية والآلية وتحديث خططها لتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

كما ناقشت اللجنة قيام الجهات المختصة ( الأمانة – الطرق – المياه) كل حسب مسؤولياته باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول وكذلك مشاريع السدود والجسور والعبارات الخرسانية الصندوقية لدرء مخاطر السيول والأمطار

المحور الرابع : تفعيل دور لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات لإزالة أي تعديات على الأودية ومجاري السيول .

كذلك تنسيق مشاركة الجمعيات الخيرية في أعمال الإغاثة في الحالات الطارئة ، ومناقشة مخاطر نقل وتخزين وتداول المواد الخطرة ( الغاز المسال – المواد البترولية – المواد الكيميائية – المواد المشعة – المتفجرات ) والإجراءات الوقائية المناسبة .