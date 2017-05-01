أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة دار العلوم

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة دار العلوم، وذلك بالمركز الثقافي في مقر الجامعة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وعبر الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بحضوره حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة دار العلوم ومشاركته فرحة أبنائه الخريجين، وقال:

” أتشرف بوجودي بين الطلاب وهذا شرف لنا أن نكون ضمن المدعوين لهذه المناسبة التي تخص تخرج الطلبة من جامعة دار العلوم هذه الجامعة الفتيه التي أثبت وجودها، وقد عاصرت معها حوالي ثلاث دفعات أجدها كل مره أفضل من الأخرى.

وأجد أعداد متفوقه وتخصصات عالية ، فلذلك اسجل شكر وتقدير لمجلس أمنائها وعلى رأسهم الأخ عبدالعزيز التويجري .

وكذلك للزملاء الذين تواصلوا وتوافدوا معها على مر السنين حتى وصلت لهذا المستوى الذي نراه الآن ونشهده ونلمسه وأرجو لهم إن شاء الله التوفيق وأن تكون الجامعة إحدى البصمات البارزه في هذا الوطن العزيز .

وطالب سموه رجال الأعمال والقطاع الخاص بوضع ثقتهم بخريجي الجامعات الحكومية والأهلية, وقال:” هذا واجب .. ويجب أن يعطى ثقه .. ويجب أن يمكّن من العمل ويفضل على غيره لآن هذا وطنه وهذا هو الذي يجب أن يعمل ويحرص على أن يحقق المعدلات العالية في الإنتاج”.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أشار فيها إلى دعم الجامعات للاقتصاد المعرفي وقال:

“هذا أمر واضح ونحن نريد شعب متعلم وهذا الذي نهدف إليه وهذه خطط الدولة أن يكون الشعب جميعا متعلم وعلى مستوى عالي..

والحمدلله هذه الرؤية تتحقق ونسير في ظلها يوما بعد يوم بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل يعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ .

ونتمنى إن شاء الله أن تأخذ هذه الجامعات مكانتها العالمية بحول الله.

وحول التنافسية المطلوبة لتطوير الجامعات الأهلية, أوضح سموه أن هذا الأمر موجود وواضح, وقال:

” اعتقد أن التنافس تثبته التخصصات التي تخرج ونحن نحتاج إلى من يزود سوق العمل لدينا بالتخصصات المطلوبة وهذا هو المهم فاذا تحققت هذا المعادلة اعتقد حققنا مانريد”.

وحث سمو أمير منطقة الرياض الخريجين بأن يحافضوا على المستوى الجيد ويخدمو وطنهم باخلاص ويبتعدو عن كل مايسيء لهذا الوطن.

من جانبه أوضح مدير الجامعة الدكتور خالد الحمودي في كلمته:

أن جامعة دار العلوم تفخر بتخريج الدفعة السادسة من طلابها والبالغ عددهم 400 خريج في مرحلة البكالوريس والماجستير من ثلاث كليات هي:

كلية الحقوق وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي .

وقال:” في السنوات القريبة القادمة سينضم لقوائم خريجي هذه الكليات زملاؤهم من كلية الطب البشري ، وطب الأسنان كما ستحتفل الجامعة اليوم ، بتخريج الدفعة السادسة من خريجاتها, لافتاً الانتباه إلى توقيع الجامعة اتفاقية تعاون مع البنك السعودي الفرنسي في مجال خدمة المجتمع التي توليها الجامعة اهتماماً بالغاً .

ودشن سمو راعي الحفل المبنى الجديد لكلية طب الأسنان ، والمبنى الجديد لكلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي.

من جهته أفاد رئيس مجموعة الموارد البشرية منير خياط أن التوجه الاستراتيجي للبنك في قطاع الموارد البشرية ، يقوم على سعيهِ الدائم نحو دعم الكوادر البشرية وزيادة نسبة السعودة في قطاعات البنك وأقسامه.

وتسخير جميع الامكانيات التي من شأنها إنشاء جيل قادر على تحمل المسؤوليات الشخصية والوطنية حيث يمثل الاستثمار في تنمية الموارد البشرية حجر الأساس في تنمية وازدهار الأمم، ولله الحمد تم تحقيق زيادة في نسبة السعودة من 80% إلى 90%.

وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير الرياض المتفوقين وسلم لهم الشهادات, كما تم تكريم “الرياض” رعايتها الإعلامية للحفل.