أمير منطقة القصيم يفتتح متحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مساء أمس ، متحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية بمدينة بريدة .

وقام سموه بجولة اطلع خلالها على مقتنيات المتحف ومايحويه من نوادر التراث والسيارات الكلاسيكية النادرة التي تعود لأوائل القرن التاسع عشر للميلاد.

التي كان يملكها شخصيات سياسية بارزه وعدد من حكام الخليج، التي دونت أهم الأحداث التاريخية.

مستمعاً سموه لشرح مفصل من مؤسس ومالك المتحف إبراهيم بن ناصر المجحدي وعن تاريخ المتحف وبداية نشأته وأهم وأبرز مايحتوي عليه .

من جانبه قدم المجحدي شكره لأمير منطقة القصيم على افتتاحه للمتحف ودعمه المثالي والملموس لكل مايحاكي التراث في المنطقة ، كما قدم درعاً تذكاريا لسموه بهذه المناسبه .

يذكر أن المتحف حصل على العديد من الأوسمة والجوائز الدولية والمحلية ويضم قرابة 100 سيارة كلاسيكية.

والعديد من الوثائق والمخطوطات والقطع التراثية التي كانت تستخدم في العصر القديم ، كما يعد المتحف مقصدا سياحيا لزوار المنطقه .

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان .

ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح وعدد من هواة السيارات التراثية والكلاسيكية .