أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين

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تبوك – سعد الشهراني

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات .

جاء ذلك خلال استقبال سموه مساء أول أمس بالقصر الحكومي جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك ، من رؤساء وقضاة المحاكم بالمنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية وقادة وضباط القوات المسلحة والأمن العام بالمنطقة وجمع من المواطنين .

وبادل سمو أمير منطقة تبوك الحضور التهنئة بهذه المناسبة سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

وفي الختام حضر الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ، ووكلاء الإمارة المساعدون .