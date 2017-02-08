أمير منطقة مكة المكرمة يزور اليوم محافظة رابغ

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جدة – البلاد

يزور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، اليوم محافظة رابغ ، ضمن جولاته السنوية لمحافظات المنطقة التي تتسق مع إستراتيجية المنطقة في تحقيق التنمية المتوازنة والمتوازية في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري ، أن سموه سيلتقي خلال الزيارة أهالي المحافظة ، ثم يعقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلي بحضور رؤساء الأجهزة الحكومية ، فيما يطلع على تقرير شامل عن مسيرة التنمية في محافظة رابغ والمراكز التابعة لها ، إلى جانب إستعراض ملفات المشاريع القائمة والجاري تنفيذها في المحافظة.

وأبان الدوسري أن سمو أمير المنطقة سيطلّع على مشاريع تنموية تشمل قطاعات البلديات ، والمياه والصرف الصحي ، والتعليم بشقيه العام والجامعي ، والإسكان ، والشؤون الاجتماعية ، إلى جانب مشروعات أخرى إستثمارية في الجوانب الصناعية والبترولية ، ودور فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ في التنمية.

وأفاد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة إلى أن سموه سيتفقد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للاطلاع على بعض المشاريع ،

فيما سيشهد سموه تدشين المرحلة الثانية لتدريب 1000 شاب وشابة من أبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها ضمن برنامج طموح لتأهيل أبناء المحافظة لسوق العمل ، تستهدف خطته تأهيل وتوظيف 5 آلاف شاب وشابة على مدى خمس سنوات ، لافتا النظر إلى أن سموه خلال زيارة العام الماضي للمدينة شهد تخريج الدفعة الأولى ، التي تمثلت في تدريب 1000 شاب وشابة من أبناء المحافظة تم الدفع بهم لسوق العمل في المدينة الاقتصادية والميناء.