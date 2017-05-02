أمير منطقة مكة المكرمة يكرم سمو نائبه

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جدة – واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في منزله بجدة مساء أمس مأدبة عشاء ترحيباً بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

وفي بداية الحفل ألقى عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني كلمة نيابة عن أهالي المنطقة قال فيها : ” باسم أهالي منطقة مكة المكرمة نرحب بكم يا سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائباً وعضيداً لسمو المبدع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي أبدع في الريشة وأبدع في الفكر والثقافة وأبدع في الشعر وأبدع في صياغة المنطقة بمشاريع كثيرة وكبيرة بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من أهمها توسعة الحرم ومشروعات مطار الملك عبدالعزيز وتطوير العشوائيات وقطار الحرمين وغيرها من المشاريع.

وأضاف : نرحب بكم يا سمو النائب في منطقة تحتضن خير بقاع الله وتُشدُ لها الرحال ويتوجه إليها ملايين المسلمين في كل يوم خمس مرات، إنها مكة المكرمة في ظل القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ . ثم ألقى المستشار والمشرف على مكتب أمير منطقة مكة المكرمة عبدالله بن عابد الحارثي كلمة منسوبي الإمارة قال فيها ” سموَّ النائبْ , نيابةً عن جميعِ الزملاءِ منسوبي إمارةِ منطقةِ مكةَ المكرمةْ نرحبُ بسموِكِمُ الكريمْ :أخاً وزميلاً نشاركُهُ شرفَ خدمةِ أهاليْ وضيوفِ منطقةِ مكةَ المكرمةْ،ونعاهدُ اللهَ ثمَّ نعاهدُ سموكمْ أنْ نكونَ جميعاً خيرَ عونٍ لكم ولأميرِنا الفيصلْ ،لتواصلا معاً ماخصكُما اللهُ بفضلِهِ، لتكونا خيرَ خدامٍ لبيتهِ الحرامْ ” . وأضاف : سموَّ النائبْ , تشاركَ الفيصلْ فيْ هذِهِ المسيرةِ التيْ بدأَتْ منذُ عشرِ سنواتْ،وهاهيَ تُكملُ خطتَها العشريهَ الأولىْ، وتبتهجُ بمشاركةِ سموكمْ في البدءِ بِخطتِها العشريةِ الثانيةْ .