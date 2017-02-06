العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمير منطقة نجران يزور بيت حائل بالجنادرية

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أمير منطقة نجران يزور بيت حائل بالجنادرية
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زار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أمس الأول، بيت حائل بالجنادرية 31.

حيث كان في استقبال سموه نائب رئيس بيت حائل نايف السلحوب، وفريق العمل بالبيت .

وتجوّل سموّه على أقسام وأركان البيت المختلفة، واستمع لشرح مفصل عن كل ركن وقسم من المشرفين على الجناح.

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الذي شمل أقسام:

  1. جناح جامعة حائل

  2. معرض لجنة تنمية الحائط

  3. مركز العجاجة

  4. معرض صور أبناء الملك عبدالعزيز للفنانة عفيفه الشمري

  5. ركن المقتنيات التراثية والحرفيين والسوق الشعبي .

وأبدى سمو أمير منطقة نجران، إعجابه بما رآه في بيت حائل ، مثنياً على تميّز فريق العمل في البيت .

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التصنيف: محليات

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