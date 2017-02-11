أمير نجران : قوة المجتمع السعودي تكمن في تماسكه وتلاحمه

شارك عبر واتساب

نجران – البلاد

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن قوة المجتمع السعودي تكمن في تماسكه وتلاحمه، والتفافه حول ولي أمره، وهو ما أثبتته العديد من المواقف والأحداث التي حاول من ورائها الأعداء شق الصف وإثارة الفتنة.

جاء ذلك لدى استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، شيخ شمل قبيلة المكارمة، الشيخ علي بن حاسن المكرمي، ووفدا من القبيلة الذين عبروا عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الثقة بتعيين الشيخ علي بن حاسن المكرمي، شيخًا لشمل القبيلة،

مؤكدين أنهم على العهد ماضون في طاعة ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ، في المنشط والمكره، واليسر والعسر، ومعبرين عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على جهوده في نبذ الفرقة وإصلاح ذات البين.

وأعرب سموه عن أمنياته لشيخ شمل قبيلة المكارمة بالتوفيق، وللمجتمع الكريم في المنطقة بالمزيد من التآلف والمحبة.