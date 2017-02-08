العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمير نجران يزور بيت حائل

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أمير نجران يزور بيت حائل
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الجنادرية- البلاد

زار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بيت حائل بالجنادرية 31، حيث كان في استقبال سموه نائب رئيس بيت حائل نايف السلحوب، وفريق العمل بالبيت .

وتجوّل سموّه على أقسام وأركان البيت المختلفة، واستمع لشرح مفصل عن كل ركن وقسم من المشرفين على الجناح, الذي شمل أقسام، جناح جامعة حائل، ومعرض لجنة تنمية الحائط ومركز العجاجة، ومعرض صور أبناء الملك عبدالعزيز للفنانة عفيفه الشمري، وركن المقتنيات التراثية والحرفيين والسوق الشعبي .
وأبدى سمو أمير منطقة نجران، إعجابه بما رآه في بيت حائل ، مثنياً على تميّز فريق العمل في البيت .

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التصنيف: محليات

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