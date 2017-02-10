أمير نجران يطلع على برنامج (الإسلامية) في الحد الجنوبي

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نجران – واس

ثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الجهود التوعوية التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الحد الجنوبي، مؤكدا أن الدعاة هم جنود مرابطون يتصدون لأعداء الفكر بالحجة، وبيان الحقيقة.

جاء ذلك خلال اطلاعه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على البرنامج الدعوي على الحد الجنوبي، الذي عرضه مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، ومدير فرع الوزارة بمكة المكرمة، الشيخ علي بن سالم العبدلي .

وتسلّم سموه هدية المرابطين على الحدود، بعنوان “شكرًا جنودنا البواسل”، وأنموذجا للحقيبة المهداة من وزارة الشؤون الإسلامية للمرابطين.

وأكد المشاركون في البرنامج الدعوي أن ما يقومون به في مشاركة المرابطين على الحدود، هو واجب ديني ووطني، في نصرة الدين الحنيف، ومساندة الرجال الثابتين على ثغور الوطن في حماية بلاد الحرمين الشريفين، والحياض عن أرض الوطن.