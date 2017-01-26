أمين العاصمة المقدسة يدشن برامج المسؤولية الاجتماعية

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مكة المكرمة- البلاد

دشن معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أمس, برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي ترعاه شركة جبل عمر بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، المتمثل في قيام شركة جبل عمر بتحمل تكاليف صيانة إحدى المدارس بمكة المكرمة، وذلك ضمن برامج” المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع” التي تدعمها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع القطاع الخاص،

في إطار المبادرة التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لمشروع “كيف نكون قدوة”، التي تندرج تحت إستراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان.

ودشن معاليه البرنامج في مدرسة النهروان الثانوية بالمنطقة المركزية بحي ريع بخش، بحضور نائب مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال الحربي, ورئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر عبد العزيز السبيعي, ومدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي, وعدد من المسؤولين.

وأشاد بالمبادرة التي قدمتها شركة جبل عمر, مؤكداً على جميع الشركات أن تحذو حذوها في ترسيخ مفهوم “المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع” وبلورة معاني الانتماء والولاء لأرض هذا الوطن وأبنائه، وتقديم هذه الخدمات من خلال الرفع من مستوى هذه الصروح العلمية أو المرافق العامة، وضمن المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه المدينة المقدسة التي نتشرف جميعاً بخدمتها.

من جهته أكد السبيعي أن الشركة لن تتوانى عن أداء واجبها ومسؤليتها بالمشاركة الاجتماعية لكل ما يسهم في تطوير هذه المدينة المقدسة.

كما لفت الدكتور الحربي النظر إلى أن فكرة المبادرة ترتكز على مرتكزات شرعية ووطنية، تعكس مدى الحرص على المشاركة المجتمعية والاسهام في تطوير المرافق، خاصة أنها تندرج تحت مظلة مشروع “كيف نكون قدوة”.