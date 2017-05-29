أمين تبوك يتفقد مشاريع حقل والبدع

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تبوك- سعد الشهراني

أكد أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان خلال لقائه برئيس ومنسوبي بلدية محافظة حقل على ضرورة مضاعفة الجهود للوصول لما يطمح له صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك , وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها .

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لبلدية حقل واطلاعه على سير العمل فيها بعد جولة ميدانية على عدد من المشاريع التي نفذتها وتنفذها البلدية كمنتزه الأمير فهد بن سلطان وحديقة النخيل والمتحف البحري الذي بلغت نسبة انجازه 80% , كما اطلع على شرح مفصل من قبل رئيس البلدية المهندس فيصل عواد الحويطي عن أعمال وإنجازات البلدية في مجال التخطيط ومشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وإنشاء الحدائق وتطوير وتوسعة الطرقات .

كما اجتمع بن سعيدان برئيس ومنسوبي البلدية أثنى خلاله على ماشاهده من أعمال وانجازات على أرض الواقع , مؤكداً في الوقت ذاته بأن سقف طموحات سمو أمير المنطقة , لاحدود لها ويرغب بتقديم المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها .

واختتم أمين المنطقة زيارته لبلدية حقل بجولة تفقدية لمشروع إنشاء مبنى البلدية ومشروع إنشاء مرسى القوارب البحري واطلع على نسب إنجاز العمل في كلا المشروعين .

كما زار أمين المنطقة محافظة البدع وتفقد الخدمات البلدية في وادي ” طيب اسم ” واطلع على الجسر التي أنشأته البلدية وأعمال النظافة في الوادي حيث وجه بتكثيف أعمال النظافة والمكافحة وعمل الصيانة الدورية للجسر ليكون المكان مهيأً للزوار , ثم توجه لزيارة محافظ البدع خالد الخريصي لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي في المحافظة , بعدها توجه إلى جولة ميدانية على عدد من المشاريع البلدية كالحدائق ومشاريع درء أخطار السيول.

وبعد انتهاء الجولة اجتمع أمين المنطقة برئيس وأعضاء مجلس بلدي البدع لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي في المحافظة , ثم اجتمع برئيس ومنسوبي بلدية البدع واطلع على عرض مرئي عن أعمال البلدية وإنجازتها.