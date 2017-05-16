أمين جدة يفتتح حديقة الواحة النسائية

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جدة – البلاد

افتتح معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمس حديقة الواحة النسائية بحي الأمير فواز جنوب جدة. وأفاد أبو راس أن إنشاء هذه الحديقة يأتي ضمن حرص أمانة محافظة جدة في تطوير الخدمات المقدمة لسكان وزوار المحافظة, والمساهمة في زيادة مساحة المنتزهات العامة بمحافظة جدة.

يذكر أن الحديقة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 9,900 متر مربع , وتغطي المساحات الخضراء منها 3,370 مترا مربعا حيث تم غرس نحو 47 شجرة و47 نخلة ، و 525 شجيرة, ويوجد بها ممرات مشاة بطول 700 متر, ومنطقة الألعاب بمساحة 300 متر مربع , و 9 ألعاب للأطفال بالإضافة إلى 60 مظلة، كما تم تهيئتها بخمس طاولات، و23 كرسيا و8 سلال مهملات.