أمين جدة يفتتح ممشى حي الأمير فواز

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جدة – ابراهيم المدني

افتتح أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس امس، مشروع ممشى حي الأمير فواز بجنوب جدة .

وقال أبو راس أن إنشاء الممشى يؤكد حرص الأمانة على تطوير الخدمات المُقدّمة لسكان وزوار جدة, مشيراً إلى أن مشاريع ممرات المشاة تهدف إلى تشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة التي تُعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030, وذلك بزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم .

وبين أن الممشى تبلغ مساحتة الإجمالية 55 ألف متر مربع, بطولٍ يصل إلى 4500 متر طولي, وتغطي المساحات الخضراء أكثر من 3 آلاف متر مربع, في حين تم غرس نحو 300 شجرة, و 1000 شجيرة مزود بشبكة ري أتوماتيكية, كما زُود بعدد 100جلسة, و885 عمود إنارة, و20 مظلة, بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى .