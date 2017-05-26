أمين حلف الأطلسي: ترامب ملتزم تجاه الحلف لكنه كان “فظا” في مسألة الإنفاق

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا في تصريحاته بشأن الدفاع عن أوروبا وكان أيضا “فظا” بشأن مطالبته للحلفاء بمزيد من الإنفاق الدفاعي.

وأخفق ترامب في طمأنة الحلفاء بحلف الأطلسي خلال أول اجتماع له معهم في بروكسل يوم الخميس لكن ستولتنبرج قال إن الرئيس الأمريكي كان واضحا وأكد بقوة التزامه تجاه الحلف ومبدأه الأساسي بالدفاع المشترك.

وأضاف ستولتنبرج قائلا “كان ترامب واضحا في التزامه تجاه (حلف) الأطلسي. لكن الرئيس ترامب كان واضحا أيضا في رسالته لكل الحلفاء بأن علينا تقديم تعهداتنا التي قطعناها بزيادة الإنفاق الدفاعي”.

وتابع “كان فظا في رسالته اليوم ولقد شاهدنا من قبل هذا الكلام الصريح من الرئيس ترامب