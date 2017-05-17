أمين غرفة مكة: 70 % من أراضي المنطقة الغربية غير مستغلة

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مكة المكرمة- البلاد

أكد أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي أن نحو 70 % من أراضي المنطقة الغربية غير مستغلة، مما يجعل برنامج رسوم الأراضي البيضاء من أهم القرارات التي ستمتد آثارها على جميع القطاعات دون استثناء.

وبين خلال الندوة التعريفية التي نظمتها وزارة الإسكان أمس بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور مدير فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة نضال محمد عالم وعدد من رجال الأعمال والعقاريين أن إطلاق البرنامج يسهم في وجود أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية والمنتجات التي تساعد جميع شرائح المجتمع للاستفادة منها وامتلاك السكن المناسب، مما سيقلل من ارتفاع قيمة الأراضي، وهو الذي سينعكس إيجاباً على معاش المواطن. وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد أحمد المديهيم أن الهدف من البرنامج ليس لجباية المال بل لحفظ حقوق المواطن وتنمية وتطوير الأراضي خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته المدن السعودية، مبينًا أن النظام الالكتروني جاء لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن وتسهيل الإجراءات والحفاظ على الحقوق، مبينًا أن حجم الأراضي المسجلة رسمياً في مكة المكرمة حتى يوم الأحد الماضي وصل إلى 4.472 ملايين متر مربع، وستنتهي مرحلة التسجيل في الرابع من ذي القعدة المقبل.

وأفاد أن معظم النطاق العمراني في مكة المكرمة يقع داخل الدائري الرابع، وقد تم استهداف أقل من 30 % من مساحة مكة المكرمة، ونطاقها العمراني نحو 1200 كلم2 وتم استهداف منها 325 كلم2، مع ملاحظة أن معظم الأراضي داخل المنطقة المركزية تعد خارج نطاق البرنامج كونها أراض مطورة.