أمين منطقة تبوك يجتمع بأعضاء المجلس البلدي بمحافظة البدع

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اجتمع أمين منطقة تبوك نايف مناحي بن سعيدان اليوم , برئيس المجلس البلدي بالبدع إبراهيم بن سالم القرعاني وأعضاء المجلس، لاستعراض الخدمات البلدية في المحافظة وسرعة إنجاز المشاريع لخدمة سكان المحافظة، والاستماع إلى مطالب الأعضاء, حاثاً على بذل المزيد من الجهد في خدمة المحافظة .

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لبلدية محافظة البدع، يرافقه وكيل الأمين للبلديات التابعة ناجي أبو دريهم، وعدداً من قيادات الأمانة.

الأمين على سير العمل ببلدية البدع ووقوفه على اعمالها في وادي ” طيب اسم” واستمع لشرح عن إنجازات ومشاريع البلدية خلال الجولة من رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري، كما التقى بالمواطنين , واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم , ووجه بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات .