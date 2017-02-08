أنجوس يركز على التصويب استعدادًا للأهلي

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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته مساء أمس، على الملعب الرئيسي بالنادي، وذلك استعداداً لـلقاء الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين يوم الخميس المقبل بقيادة المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس .

هذا وقد انطلقت الحصة التدريبية المسائية باجتماع السيد أنجوس مع اللاعبين، تلاه إحماء و إطالات و تسخين مع مدرب اللياقة البرازيلي جيرمي رودريجو، بعد ذلك قسم السيد أنجوس اللاعبين إلى ثلاث مجموعات؛ لإجراء مناورة ودية على نصف الملعب، و اختتم التدريب بالتصويب على المرمى و الركلات الحرة، كما شارك الحراس تدريباتهم مع مدرب الحراس البرازيلي ماركوس أنطونيو .

على صعيد آخر أعلنت إدارة النادي عن طرح تذاكر مباراة الأهلي، وكشفت إدارة النادي عن أسعار التذاكر و نقاط البيع .في نقاط البيع، كما سيتواصل البيع في ملعب المباراة مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة اليوم وغدا.