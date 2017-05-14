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الهنوف

الله أقوى يا فقير القلب أبو نفسٍ غنية

مالك إلا الصبر والجنة لقاها من لقاها

والهوى اللي يطرح الرجال في يدين أجنبية

علةٍ في الجوف لا تبرى ولا يلقى دواها

والهنوف الي لرد الثار تاخذها الحمية

شفتها بالعين في قلبي وهي تاخذ قضاها

ضيدان بن قضعان

الشموع

أترى ستجمعنا الليالى كي نعود..ونفترق؟!

أُترى تضيء لنا الشموع ومن ضياها..نحترق؟!

أخشى على الأمل الصغير بأن يموت..ويختنق!

اليوم سرنا ننسج الأحلاما

وغد سيتركنا الزمان حطاما

وأعود بعدك للطريق لعلني أجد العزاء

وأظل أجمع من خيوط الفجر أحلام المساء

روضة الحاج