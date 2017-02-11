أهالي أحد المسارحة يشيعون شهيد الواجب
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أحد المسارحة – واس
شيع أهالي محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان ، جثمان العريف محمد بن موسى حسن محزري ، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم المصلون ، بجامع قرية الجعدية ، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.
ونقل الريثي والعتيبي ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد ، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
من جانبهم ، ثمن ذوو الشهيد محزري ، تعازي القيادة الرشيدة ومواساتهم ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته.
الوسوم:أحد المسارحة, شهيد الواجب
التصنيف: محليات
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