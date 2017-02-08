العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أهالي صامطة يشيعون الشهيد وائل مدخلي

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أهالي صامطة يشيعون الشهيد وائل مدخلي
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شيع أهالي محافظة صامطة ، بعد صلاة عصر اليوم ، جثمان شهيد الواجب الجندي أول وائل بن أحمد عمير مدخلي.

الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلون ، بمصلى العيد بقرية الجرادية ، قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.

وعدد من قيادات حرس الحدود بالمنطقة وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي .

ونقل اللواء العتيبي عقب الصلاة ، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد .

داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي.

مؤكدين فخرهم بما قدمه من تضحية وبطولة فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن مقدساته .

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التصنيف: محليات

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