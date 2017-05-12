أهالي مركز صمخ يشيعون شهيد الواجب
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بيشة – البلاد
شيع أهالي مركز صمخ جنوب محافظة بيشة المس ، جثمان الشهيد العريف عبدالله سعيد الواهبي الشهراني أحد منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد على الشريط الحدودي أثناء أداء واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.وشارك في تشييع جثمان الفقيد رئيس مركز صمخ سعد القرقاح ومساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء زايد البناوي ورؤساء الإدارات الحكومية بالمركز ومشايخ ونواب عدد من قبائل بني واهب وضباط وأفراد القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية .
ونقل رئيس مركز صمخ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود? وولي عهده الأمين? وولي ولي العهد? وأمير منطقة عسير وسمو نائبه لأسرة وذوي الشهيد .فيما عبَّر ذوو الشهيد الشهراني عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف والكرامة , مدافعا عن دينه وملكه ووطنه.
التصنيف: محليات
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