العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أوباما من البيت الأبيض إلى ركوب الأمواج في جزر الكاريبي

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أوباما من البيت الأبيض إلى ركوب الأمواج في جزر الكاريبي
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لندن ــ وكالات

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا تظهر الرئيس السابق، باراك أوباما، إلى جانب الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، وقد همَّا بركوب الأمواج، في جزر العذراء بالبحر الكاريبي.

ودخل الاثنان في منافسة على من يمكنه البقاء مدة أطول على لوح ركوب الأمواج الورقية، وفاز أوباما.ونشر الميلياردير البريطاني فيديو للمنافسة بينه وبين أوباما عبر قناته الرسمية بموقع مشاركة الفيديو يوتيوب.

وعاد الرئيس السابق، وزوجته ميشيل، إلى واشنطن العاصمة، بعد أن أمضى أكثر من أسبوع من الاسترخاء على جزيرة برانسون، وتعتبر جزر فيرجن من المنتجعات الأكثر تميزًا في العالم.

وقد ظهر أوباما في الصور مع صديقه السير، ريتشارد برانسون، رجل الأعمال البريطاني، ومؤسس مجموعة فيرجن غروب، التي تضم أكثر من 360 شركة، ويمتلك برانسون ممتلكات شاسعة في الجزيرة البريطانية.

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التصنيف: الأخيرة

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