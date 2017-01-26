أولمبي القادسية يختتم معسكره الداخلي

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الدمام – حمود الزهراني

أنهى الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي القادسية معسكره الداخلي، وذلك ضمن إطار إعداد الفريق في فترة التوقف للفترة المقبلة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد للأولمبي،

حيث لعب في المعسكر مباراتين وديتين سعى من خلالهما الجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين وتطويرها، لرفع مدى جاهزية الفريق لما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

الجدير بالذكر أن أولمبي القادسية يحتل المركز الثالث في دوري الأمير فيصل بن فهد، بعد إحدى عشرة جولة، بواقع عشرين نقطة،

علماً بأن أولى اللقاءات الرسمية لأولمبي القادسية بعد فترة التوقف ستكون أمام شقيقه الفتح الأحد القادم 29 يناير في الأحساء، تليها مواجهة أحد في الخُبر يوم الخميس 2 فبراير.