أول جائزة للمتون العلمية

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المدينة المنورة- البلاد

شهدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤخرا توقيع عقد شراكة بين الجامعة وأبناء الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن، يقضي بإنشاء جائزة باسم ( جائزة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن للمتون العلمية ودراساتها بالجامعة الإسلامية )، تصل قيمتها إلى نصف مليون ريال، التي تعد أول جائزة متخصصة من نوعها .

وقال معالي مدير الجامعة رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي خلال تدشين الجائزة بقاعة الملك سعود أن الجائزة تهدف إلى العناية بالمتون العلمية ؛ إتقاناً وتأصيلاً ودراسة، وصناعة طلاب علم مؤصلين، قادرين على مواكبة الأحداث وتطبيقاتها المعاصرة،

مع الإبداع في عرض أصول العلم بطرق عصرية ومبتكرة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الاستزادة من المعرفة بما يعزز التحصيل الأكاديمي ويثريه، وتشجيع الباحثين لاستخراج المتون العلمية، وإجراء الدراسات حولها، وتنمية الملكة العلمية لدى الطلاب والباحثين، وكذلك تعزيز الشراكة بين الجهات المانحة والقطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية 2030.

وبين الدكتور المرزوقي أن الجائزة تتكون من ثلاثة فروع، حيث يُعنى الفرع الأول بإتقان المتون العلمية، والفرع الثاني بتأصيلها، والفرع الثالث بدراساتها. لافتا النظر إلى أن قيمة الجائزة تصل إلى 500 ألف ريال بحسب إتاحة الفروع وحجبها .

وأوضح أن إدارة الجائزة تتكون من ثلاث جهات : مجلس أمناء الجائزة برئاسته مدير الجامعة ، وبعضوية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، وعميد شؤون الطلاب، وعميد البحث العلمي، ومدير إدارة قطاع الأعمال، وأمين المجلس، وممثل المانح. مضيفا بأن المجلس الاستشاري للجائزة يتكون من نخبة من كبار العلماء وذوي الخبرة والاهتمام بالمتون العلمية،

فيما يرأس أمانة الجائزة الأمين العام وتحت إدارته اللجان العاملة بالجائزة وهي الإدارة التنفيذية واللجنة العلمية ولجنة التحكيم واللجنة الإدارية واللجنة المالية والمحاسبة ولجنة الإعلام ولجنة الدعم الفني.

وأفاد مدير الجامعة الإسلامية أن الجائزة تحمل اسم علم من أعلام الجامعة الإسلامية ، والذين كانت لهم بصمة كبيرة في تاريخ الجامعة وهو الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد المحيسن -رحمه الله-نائب رئيس الجامعة الإسلامية الأسبق، ولذلك حملت الجائزة اسمه لما عرف عنه من خدمة للعلم وطلابه .