أونيل تخلف ماكغينيس في زعامة الشين فين

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بلفاست- وكالات

عين حزب “شين فين” في إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل خليفة لمارتن ماكغينيس لقيادة الحزب القومي الايرلندي في الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وظل ماكغينيس شخصية بارزة على مدى 5 عقود من الصراع المسلح في إيرلندا ، غير أنه ترك الحياة السياسية الأسبوع الماضي، قائلا: “إن المرض والأزمة السياسية الحالية في ايرلندا الشمالية دفعاه للتنحي قبل شهور من الموعد الذي كان يخطط له”.

من جهتها قالت ميشيل أونيل (40 عاما) في تسجيل مصور نشر في صفحة الحزب على موقع للتواصل الاجتماعي: “إنه لشرف عظيم وكبير .. اختياري زعيمة جديدة في الشمال للسير على نهج مارتن ماكغينيس.. هذا العملاق السياسي”.

ويشير هذا الاختيار، بحسب مراقبين، إلى التحول صوب جيل لم ينخرط بشكل مباشر في الصراع المسلح هناك الذي استمر هناك لعقود من الزمن.