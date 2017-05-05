العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أووووه يا هلالي… شعار التتويج

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أووووه يا هلالي… شعار التتويج
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رددت الجماهير الهلالية طويلاً، أهزوجتها الشهيرة هذا الموسم “أووووه يا هلالي”، واستمتع جميع مشاهدي الديربي، الذي جمع فريق الهلال أمام منافسه التقليدي، وغريمه اللدود النصر، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ووصل عدد الحضور الجماهيري، في ليلة تتويج الزعيم بلقب الدوري إلى (59174) متفرجا، أغلبهم من الجماهير الهلالية، التي كانت مميزة ، في حضورها وتشجيعها، وأضفت على التتويج منظرا جماليا، في غاية الإبداع، وأبهرت الجميع بتميزها وبمنظر فلاشاتها، وتقليعاتها الجديدة .

التصنيف: الرياضة

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