أيالا يترك النصر
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الرياض- البلاد
أعلن الباراجوياني الدولي فيكتور أيالا، لاعب وسط النصر، رفضه العودة إلى فريقه؛ لأسباب تتعلق بالأمور المالية. وقال أيالا في تصريحات لإذاعة 106.9 الباراجويانية: “لن أعود للنصر، لقد أودعوا رواتب 4 شهور متأخرة، ويتبقى لي راتب شهرين، ومكافآت عن فبراير. وأكد أيالا، الذي يتدرب حاليًا ضمن منتخب بلاده؛ استعدادًا لخوض مباراة فرنسا الودية، أنه لا يريد استكمال العام المتبقي من عقده مع النصر، ويسعى للعودة إلى الدوري الباراجوياني، أو الانتقال للعب في الأرجنتين مجددًا، وكذلك المكسيك. وانضم أيالا، 29 عامًا، إلى النصر، خلال الصيف الماضي بعقد لمدة عامين، قادمًا من فريق لانوس الأرجنتيني، ولعب 20 مباراة في دوري جميل، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفين آخرين.
التصنيف: الرياضة
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