(أيتام جدة) تستقبل طلبات الرعاية

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جدة – عبدالهادي المالكي

أعلنت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة جدة عن فتح باب استقبال طلبات رعاية الأيتام في المحافظة المقيمين داخل أسرهم وفق رؤيتها المتمثلة في الريادة لبناء الأيتام ليكونوا أنموذجاً مجتمعياً فاعلاً في خطوة تعد الأولى بعد صدور موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيسها كأول كيان من نوعه على مستوى منطقة مكة المكرمة يقدم كل ما من شأنه الرقي بخدمة اليتيم.

من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة الأمين العام للجمعية خالد بن عبدالله الشهري على دور هذا الكيان المتخصص في رعاية الأيتام وتقديم العون والمساعدة لهم على الوجه الأكمل في إطار رسالة الجمعية المتمثلة في تقديم الرعاية الشاملة للأيتام وأسرهم وتمكينهم من خلال مبادرات نوعية متخصصة وشراكات مجتمعية وإستراتيجية وإشراف فاعل وخبراء أكفاء .

ونوه بأن الجمعية تقوم وفق منهجية عمل إدارية تواكب أحدث الأساليب الإدارية والمهنية العالمية في مجال العمل الخيري ملامسة لأهدافها التي تتركز في غرس التوعية بحقوق اليتيم وتوثيق العلاقة بين الأيتام وذويهم ومجتمعاتهم وتنمية مهارات الاتصال والحوار بينهم والاهتمام بالتدريب والتطوير للأيتام من الجنسين وإجراء الدراسات والمسوح الميدانية .