(إبدأ بنفسك أولا) ندوة لحقوق الإنسان

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جدة- البلاد

أقام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أمس ندوة بعنوان ” إبدأ بنفسك أولًا ” ضمن مبادرة ” كيف نكون قدوة؟ ” شارك فيها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي بادحدح ، ومدير فرع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبد المنعم الشهري وعدد من قيادات ومدراء وموظفي الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وبدأت الندوة التي ركزت على عدد من المحاور المعنية بالشخصية القدوة وحاجة المجتمعات لها، بكلمة ألقاها مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة حسام بن محمد آل محسن تحدث خلالها عن حاجة الأجيال القادمة لقدوات صالحة تساهم في بناء وتنمية الوطن ورِفعة شأنه.

واختتمت فعاليات وأعمال الندوة بتدشين فرع الهيئة لحملة الرسائل النصية التوعوية بأهمية القدوة ودورها في حفظ الحقوق وصونها والموجهة لموظفي وموظفات القطاعات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة المدرجة ضمن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان.