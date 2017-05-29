إتلاف 11 طناً مواد غذائية في طريف

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طريف – البلاد

نفذت بلدية محافظة طريف ممثلة بإدارة الخدمات خلال شهر شعبان عدداً من الجولات الميدانية علي المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة .

وبلغ عدد الجولات 114جولة أغلق خلالها 8 محلات , وتحرير 61 مخالفة ، وإنذار 32 محلاً , وإصدار 61 غرامة بحق المخالفين , بالإضافة إلى مصادرة 11 طناً و 631 كيلوجرام و73 لتراً من المواد الغذائية الفاسدة، حيث تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين .

وقدم رئيس بلدية طريف المهندس الظمني الرويلي شكره لإدارة الخدمات وقسم صحة البيئة والمراقبين لما يقومون به من عمل ومتابعة للمحلات، مؤكدا للجميع حرص البلدية علي عدم التهاون في الأمور المتعلقة بمجال صحة الإنسان .