إثر فوز (تكريم) من (هجن العاصفة) لفزاع.. السبعان: سيف الإمارات يا آهل الهجن حمداني

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جدة – هليل المزيني

تسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم(فزاع) ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، سيف الإمارات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس نادي دبي لسباقات الهجن بمناسبة فوز(تكريم) من هجن العاصفة بالسباق الرئيسي في اليوم الختامي لمهرجان المرموم التراثي للهجن الاثنين الماضي.

وبهذه المناسبة أبدع الزميل الشاعر والاعلامي علي السبعان نصا شعريا جديدا بعنوان(السيف حمداني)شدا به الفنان حسين الجسمي وهو من ألحان فايز السعيد قال فيه..

سيف الإمارات يا اهل الهجْن حمداني

حمدان كفوٍ لها وابوه خابرْها

الاوّل غرامه ولا له شفّ في الثاني

هو سيف داره وفارسها وشاعرْها

في زحمة الهجن يوم السيف نيشاني

(تكريم) ما خيّبت هقوة مضمّرها

مدّت من الريح في المضمار جنحاني

طارت .. وحمدان في (المرموم) طيّرها

قامت تأخّر على المضمار بالعاني

ويوم انصف الشوط هي جتهم من آخرها

متنومسه ما درَت بفلان وفلاني

حمدان في الجيب ينهاها ويامرْها

عادات فزاع يشهد قاصي وداني

كم من سبوقٍ من ايدينه مزعفرْها

والهجن لا درهمت في كل ميداني

سلّط من (العاصفه) ريحٍ تبعثرها