إحالتي ينقذ حياة (619) مريضا

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أسهم برنامج إحالتي التابع لوزارة الصحة في إنقاذ حياة 619 مريضا، راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة، حيث قدمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدمات طبية تخصصية أسهمت في إنقاذ حياتهم.

وقدمت الطواقم الطبية خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة والبالغ عددها 5438، فيما بلغ عدد حالات التنويم 3746 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 11055 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.

وقالت الوزارة أن البرنامج رصد 11855 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية، كما تم رصد 6254 حالة تحت التصعيد، كما تم علاج 1307 حالات في نفس المستشفى و 1103 حالات على قائمة الانتظار يتم التعامل معها خلال الأيام القادمة وبحسب الحالة.