العدد 21950 30 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إحباط تهريب (حشيش صناعي ) في أبها

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إحباط تهريب (حشيش صناعي ) في أبها
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أبها ــ البلاد
افلح رجال جماك مطار أبها فى كشف ضبطية مخدرات، عبارة عن مادة الحشيش الصناعي المسمى بماستر كوش او الجوكر او السبايسي، مرسلة من الولايات المتحدة الأميركية عن طريق طرد بريد إلى المملكة.
وقال مدير عام جمرك مطار ابها، فهد السلمي ان هذا النوع من الحشيش الذي تم تحضيره مخبريا لأول مرة بفرنسا، ويباع على شبكة الإنترنت، يعتبر من اخطر المخدرات تأثيرا على خلايا الدماغ.
ولفت إلى ان جمرك مطار ابها يعتبر اول جمرك على مستوى المملكة استطاع ان يضبط هذه المواد المتلفة لخلايا المخ والمسببة لحالات الهيجان، مضيفا ان خطورته تكمن في مواده الخام المحضرة مخبريا، وخضوعه للتعديل على أيدي علماء متخصصين في الجينات الوراثية، من هذه التعديلات تسليط ضوء مشع على خام المخدر ليصبح تأثيره نفس تأثير المخدرات الكيميائية.

التصنيف: الأخيرة

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