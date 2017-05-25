إحباط تهريب كبتاجون وأقراص أمفيتامين

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الرياض-تبوك- البلاد

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.111.587) حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت للجمرك.

أوضح ذلك مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي, مبيناً أنه تم إحباط تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وردت للجمرك أولاً إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبارة عن كراتين من ورق (A4) وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (545.490) حبة كبتاجون، كانت مُخبأة ضمن الإرسالية بطريقة مصنعية بحيث تم تجويف الورق الموجود في كل كرتون ووضع كميات حبوب الكبتاجون بداخل هذه التجاويف ومن ثم جرى تغطية كل تجويف بورق سليم من الأعلى وذلك لغرض التمويه.

وأفاد العطوي, أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة ومن خلال إرسالية مماثلة للإرسالية السابقة تمكّن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب (566.097) حبة كبتاجون.

من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي أن دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة تبوك تمكنت أمس الأول من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة، بعد رصد الهدف من قبل أنظمة المراقبة الإلكترونية، ودخوله لمياه المملكة عبر مسؤوليات قطاع حقل، وباعتراضه للتحقق منه، بادر من فيه بتغيير وجهتهم لمحاولة الفرار والعودة، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وإطلاق النار عليهم .

وبين أنه نتج عن ذلك ضبط القارب والقبض على مستقليه، اللذين اتضح أنهما شخصان من الجنسية المصرية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعة (97500) قرص إمفيتامين (كبتاجون) و (7.5) سبعة جرامات ونصف الجرام من مادة الأفيون المخدر, وجرى استكمال الإجراءات كافة.