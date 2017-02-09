إحباط تهريب كبتاجون و2 كيلو من الهيروين

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جدة – البلاد

أحبط جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي 6 محاولات لتهريب عدد من الممنوعات احتوت (2.223) كيلوجراما، و 223 جراما من مادة الهيروين المخدرة عُثر عليها مُخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المطار.وتنوعت طرق محاولة التهريب، حيث عُثر على جزء من الكمية مُخبأ داخل كبسولات استخرجت من أحشاء الراكب، في حين عُثر على جزء آخر من الكمية مُخبأ داخل تجويف “حذا” كان يرتديه المهرب، وجزء آخر من الكمية كان مُخبأ داخل “حافظة طعام” كانت موجودة في حقيبة أحدهم .

أوضح ذلك مدير عام جمرك مطار الملك عبد العزيز بندر الرحيلي، الذي بين أن الممنوعات التي أحبطها الجمرك شملت إحباط (24.674) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة مع أحد الركاب القادمين، وإحباط (317) جرام من مادة الكوكائين، عُثر عليها مُخبأة في أحشاء أحد الركاب القادمين، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب (1.951) جرام من مادة “الشبوا” المحظورة” عُثر عليها مُخبأة في حذاء كان في حقيبة أحد المسافرين .