العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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إحباط تهريب نصف طن حشيش بجازان

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إحباط تهريب نصف طن حشيش بجازان
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جازان ــ البلاد

تمكنت قوات حرس الحدود بجازان من إحباط تهريب أكثر من نصف طن حشيش، كانت في طريقها للتوزيع ,

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، إنه تم رصد أشخاص حاولوا دخول الحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة،

ونتج عن ذلك القبض على 11 شخصا من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الإثيوبية وآخر باكستاني الجنسية.

وكان مجموع ما قبض عليه 569.3 كيلوجراما و3 جرامات من الحشيش المخدر، حيث تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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التصنيف: الأولى

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